Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek - Haberler

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Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de suça karışan 26 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

Nevşehir'de suça karışan 26 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, adli makamlarca haklarında karıştıkları suçlardan işlem yapılan çeşitli ülke vatandaşı 26 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından, jandarmanın koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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