Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek - Haberler

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Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 2 kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 2 kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????polis ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

???????Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Afganistan, Nevşehir, Polis, Güncel, Haberler

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