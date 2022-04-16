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Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazide yürüyüş yaptı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazide yürüyüş yaptı.

Devrent Vadisi girişinde bir araya gelen katılımcılar, peribacaları arasındaki güzergahı takip ederek Aktepe köyüne kadar yürüdü.

Etkinliğe, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi üyeleri de katıldı.

Doğa yürüyüşü yapan grup bazı noktalarda mola vererek fotoğraf çektirdi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Turizm Haftası, Nevşehir, Güncel, Haberler

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