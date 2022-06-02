Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, il merkezi ve ilçelerde çalışma yaptı.

Acıgöl ilçesinde M.S'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, aynı suçtan yakalama kaydı olduğu tespit edildi.

M.S. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, merkez jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan çalışmada, Ö.T'nin üzerinde ve aracında 2,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Nevşehir Güncel Haberler

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