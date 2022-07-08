Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ürgüp ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu A.M'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 670 gram sentetik uyuşturucu ile 6,79 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Nevşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title