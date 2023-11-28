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Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

28 Kasım 2023 10:48 Son Güncelleme: 10:50 Abone Ol

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.E. ime O.E'nin bulunduğu otomobili Tuzköy kara yolunda durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, araçtaki şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.