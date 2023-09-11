Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 30 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucuya yönelik çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışma çerçevesinde "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 17 olayda yapılan aramalar neticesinde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 30 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 2 şahıs ise tutuklandı. - NEVŞEHİR