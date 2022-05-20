Nevşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

AA - Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta 7,14 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan A.A. ve F.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Nevşehir, Güncel, Haberler

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