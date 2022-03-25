Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattıkları çalışmada, yabancı uyruklu K.N'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin bulunduğu aracı kent girişinde durduran ekipler, 204,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.N, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.
AA / Behçet Alkan - Güncel