Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Nevşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, J.G, M.T.N. ve J.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, hassas terazi, 307,73 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan J.G, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Nevşehir, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title