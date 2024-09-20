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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

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Nevşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 51 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 28 şüpheli serbest bırakılırken, 20 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 16 şüpheli tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 1.713 gram sentetik uyuşturucu, 630 gram esrar, 85 kök kenevir ve 300 bin lira ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün 51 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 28'i ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, 20'si Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 18 Eylül'de, "Şehit Ahmet Şahan Narkoçelik" adı verilen 220 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 1 kilo 713 gram sentetik uyuşturucu, 630 gram esrar, 85 kök kenevir, 6 ruhsatsız tabancayla uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Güncel Hukuk

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