Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı
Nevşehir'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, sentetik hap ve esrar ele geçirildi.
Nevşehir'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Son bir haftada farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, 220 sentetik hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.