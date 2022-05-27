Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesinde şüpheli İ.Ö'nün üzerinde ve aracında 5,85 gram eroin ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan İ.Ö, sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından hakimlikçe tutuklandı.