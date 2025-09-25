Haberler

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Firari Hükümlü Yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri, firari hükümlü Ş.G.'nin saklandığı adrese düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ve miktarı yüksek paralar ele geçirdi. Firari hükümlü ve suçun işlendiği evin sahibi tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde firari hükümlünün saklandığı adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.G'nin ilçedeki bir ikamette saklandığını belirledi.

M.Y'ye ait ikamete düzenlenen operasyonda firari Ş.G. yakalandı. Yapılan aramada, 32 sentetik hap, 3 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 156 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y. ve Ş.G, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
