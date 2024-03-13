Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele yürüten jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesine bağlı Çökek köyünde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 1186 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlem başlatıldı.