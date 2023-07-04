Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 4 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.