Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, Kayseri'den getirilen uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada 51 gram sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'den Nevşehir'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ürgüp ilçesi yakınlarında durdurduğu araçta arama yapan ekipler, 51 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki C.S. ve Ş.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
