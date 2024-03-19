Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Zanlı Gözaltına Alındı
Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 18 zanlı gözaltına alındı. 11 farklı operasyonda ele geçirilen 86,5 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram esrarla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Son bir haftada gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Çalışmalarda, 86,5 gram sentetik uyuşturucu ile 8 gram esrar ele geçirildi.