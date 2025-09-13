Haberler

Nevşehir'de Üniversite Öğrencisi Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Nevşehir'de 21 yaşındaki üniversite öğrenci A.D, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yakınları tarafından kontrol edilen evde gencin cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

2000 Evler Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.D'den haber alamayan yakınları, kontrol için geldikleri dairede gencin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.D'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

