Haberler

Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de meydana gelen kazada, turistleri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR'de, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Uçhisar-Göreme kara yolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Turistleri taşıyan Cemal K. yönetimindeki 50 US 707 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 AEJ 140 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Kulin'in yıkan haber: Acımın tarifi yok

Usta yazarı yıkan haber: Acımın tarifi yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.