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Nevşehir'de turist rehberi evinde ölü bulundu

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de turist rehberi evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendisinden haber alınamayan turist rehberi evinde ölü bulundu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendisinden haber alınamayan turist rehberi evinde ölü bulundu.

Kavaklıönü Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Elalan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, Elalan'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yapılan kontrolde yaşamını kaybettiği belirlenen Elalan'ın cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

112 Acil Çağrı, Nevşehir, turist, Güncel, Haberler

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