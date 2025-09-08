Haberler

Nevşehir'de Turist Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Nevşehir'de Turist Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de meydana gelen kazada turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi otomobilde, 1 kişi ise minibüste olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 50 US 707 plakalı tur minibüsü ile M.K. idaresindeki 50 AEJ 140 plakalı otomobil, Uçhisar-Göreme kara yolunda çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile minibüsteki bir turist yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.