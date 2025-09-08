Nevşehir'de Turist Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Nevşehir'de meydana gelen kazada turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi otomobilde, 1 kişi ise minibüste olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 50 US 707 plakalı tur minibüsü ile M.K. idaresindeki 50 AEJ 140 plakalı otomobil, Uçhisar-Göreme kara yolunda çarpıştı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile minibüsteki bir turist yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel