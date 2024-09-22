Nevşehir'de Turist Minibüsü Devrildi: 15 Yaralı
Kapadokya'dan Antalya'ya giden ve 15 turisti taşıyan minibüs, Nevşehir'de devrildi. Kazada toplam 18 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i Turist, 18 kişi yaralandı.
Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.