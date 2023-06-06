Nevşehir'de tüp patlaması sonucu karı koca yaralandı
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Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde, bir evde LPG tüpünün patlaması sonucu karı koca yaralandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde, bir evde LPG tüpünün patlaması sonucu karı koca yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, N.F, mutfakta yemek pişirdiği sırada tüp alev aldı.
N.F'nin, mutfaktan çıkıp diğer odadaki eşi G.F'nin yanına gittiği sırada tüp patladı.
Yaralanan N.F. ve G.F, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel