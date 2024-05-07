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Nevşehir'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Nevşehir'in Sulusaray beldesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mustafa Mıh hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Mıh'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sulusaray beldesindeki tarla yolunda seyir halinde olan Mustafa Mıh (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mıh'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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