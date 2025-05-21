Nevşehir'de Trafolarda Yangın Çıktı

Nevşehir'de Trafolarda Yangın Çıktı
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Nevşehir'de iki ayrı trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

NEVŞEHİR'de iki ayrı trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi'ndeki 2 ayrı trafoda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınları söndürmek için çalışma başlattı. Yangınlar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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