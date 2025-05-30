Nevşehir'de Trafikte Tartışma Kavga Çıkararak Büyüdü

Nevşehir'de Trafikte Tartışma Kavga Çıkararak Büyüdü
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Nevşehir'de trafikte başlayan bir tartışma, kafede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 5 kişi yaralandı ve 2 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

NEVŞEHİR'de trafikte başlayan tartışma, kafede taşınarak kavgaya dönüştü. Istaka, sandalye ve bıçağın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.Ö. ile D.A.K. arasında selektör ve korna nedeniyle trafikte tartışma çıktı. Tartışma, E.Ö.'nün babasının ortak olduğu kafede kavgaya dönüştü. D.A.K.'nin darbedildiği öne sürülen kavgayı, çevredekiler ve kafe çalışanları ayırdı. Kafeden ayrılan D.A.K., bir süre sonra arkadaşları ve yakınları ile birlikte araçlarla tekrar geri döndü. Yine kafede kavga çıktı, taraflar birbirine sandalye ve ıstaka ile saldırdı.

7 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi ıstaka ve sandalye gibi malzemelerle yaralandı. D.A.K. ve arkadaşları kafeden ayrılırken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiden 5'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.F. ve M.Y. tutuklandı. 3 şüpheliden 1'i savcılıktan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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