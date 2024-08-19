Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedildi

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda dün gece meydana gelen kazada yaşamlarını yitiren Arda (19) ve Ayberk Çölyen'in (18) cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazeleri Kaldırım Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Çölyen kardeşlerin ailesi ve yakınları ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan da katıldı.

Öte yandan, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan E.A, R.S.G ve B.Y'nin tedavileri Nevşehir, Ankara ve Kayseri'deki hastanelerde sürüyor.

Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda, dün, Arda Çölyen idaresindeki 50 ADJ 398 plakalı otomobilin aynı istikametteki 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu Arda ve Ayberk Çölyen ölmüş, 3 kişi ağır yaralanmıştı.