Nevşehir'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önce bir tıra ardından başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Ölen şahsın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza Kayseri- Nevşehir karayolu Bozca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Makbule E.'nin kullandığı 06 CVS 709 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra aynı yönde seyreden 68 BP 064 plakalı tıra çarparak takla attı. Daha sonra aynı istikamette seyreden 38 ACR 433 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtan savrulan sürücü Makbule E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Makbule E.'nin yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Kayseri - Nevşehir karayolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.