Nevşehir'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
Nevşehir'de tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 50 AFE 757 plakalı hafif ticari araç, Terminal-Çardak yolunda 40 AAY 260 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel