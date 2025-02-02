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Nevşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Nevşehir'de Güzelyurt Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde olan A.S.U. idaresindeki 34 AU 0250 plakalı otomobili ile tali yoldan caddeye çıkan sürücü bilgisi öğrenilemeyen 38 JB 230 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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