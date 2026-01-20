Haberler

Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Özdemir idaresindeki 50 SA 935 plakalı kamyonet, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Hülya Sevinç yönetimindeki 38 NC 309 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarında bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın duvarına çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
