Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir ekmek kamyoneti ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından iki sürücü olayla ilgili farklı ifadeler verirken, otoda alkol şişeleri bulundu.

NEVŞEHİR'de ekmek taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ahmet E.Ü.'nün (21) kullandığı 50 NE 941 plakalı otomobil ile ekmek taşıyan Ali Alay (47) yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki F.T., A.Y. ve B.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAÇMAYA ÇALIŞTIM AMA ÇOK SÜRATLİYDİ'

Kazaya karışan kamyonetin şoförü Ali Alay, "Ben aşağıdan geliyordum yeşil yandı. Yukarı doğru çıkıyordum Meteris tarafından geldi. Yandan hızlı bir şekilde yandan vurdu. Geldiğini gördüm ama son 3-5 saniye içinde kaçamadım. Kaçmaya da çalıştım sola kırdım ama kurtaramadım otomobil çok süratliydi. Haddinden fazla zaten sarhoşlarmış. Çok süratli bir şekilde geldi kaçamadım vurdu" dedi.

Otomobil sürücüsü Ahmet E.Ü. ise polislere, 'babam beni böyle görmesin' derken olay yerini görüntüleyen gazetecilere küfretti. Polis, Ahmet E.Ü.'yü ambulansa güçlükle bindirdi. Otomobilin içerisinde ise alkol şişeleri ve enerji içecekleri kameralara yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pakistan'da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti

Ülke şokta! Bombalı saldırıda çok sayıda asker öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu

Bir tadilat tüm mahalleyi yaktı: Hayatımız tepetaklak oldu
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

Sahnede fenalaşan ünlü sanatçıdan haber var
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevlerin sardığı köy tamamen küle döndü
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.