Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'de trafiğe kapalı yolda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyondan dolayı 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de, trafiğe kapalı yolda asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zafer Ayan (54) ve eşi Seyhan Ayan (46) öldü, çiftin kızı ile 6 aylık torunları ise yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Karayolları 57'inci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, Necmi Çorak idaresindeki 06 FM 0054 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktüğ Eroğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Yaralı anne ve bebeğinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.