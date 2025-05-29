Nevşehir'de Trafik Kazası: 10 Yaralı, 3'ü Ağır

Nevşehir'de Trafik Kazası: 10 Yaralı, 3'ü Ağır
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Nevşehir'de otomobil, minibüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NEVŞEHİR'de otomobil, minibüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri- Nevşehir yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 NV 525 plakalı TIR, 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 34 DPA 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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