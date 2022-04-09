Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şifa Köprülü kavşakta, Miktad B.'nin kullandığı 50 EU 509 hafif ticari araçla Mustafa A.'nın kullandığı 40 LB 911 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Asım Çapacı/İHA)

Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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