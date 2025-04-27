Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"

Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Tuzköy kara yolunda seyreden Mahmut Aydemir idaresindeki 68 AN 018 plakalı otomobil, Çiftlik köyü kavşağında F.Ö'nün kullandığı 50 ABY 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mahmut Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan J.A. ile diğer otomobildeki F.Ö. ve Z.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kavşakta çarpışan otomobillerden birinin yol kenarına savrularak devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.