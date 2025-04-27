Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Tuzköy kara yolunda seyreden Mahmut Aydemir idaresindeki 68 AN 018 plakalı otomobil, Çiftlik köyü kavşağında F.Ö'nün kullandığı 50 ABY 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mahmut Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan J.A. ile diğer otomobildeki F.Ö. ve Z.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kavşakta çarpışan otomobillerden birinin yol kenarına savrularak devrilmesi yer alıyor.