Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı

Nevşehir'de yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürülere idari para cezası kesildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 80 personelin katıldığı trafik denetiminde 2 bin 550 sürücü kontrol edildi.

Emniyet kemeri kullanmayan ya da kemer yerine toka taktığı belirlenen 52 sürücüye para cezası yazıldı.

Ayrıca araç kullanırken telefonla konuştuğu tespit edilen, sürücü belgesiz araç kullanan, hız kurallarına uymayan ve dur ihtarına uymayan 92 sürücüye de farklı miktarlarda idari para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında 13 araç trafikten men edilirken, 2 araç emniyet otoparkına çekildi.