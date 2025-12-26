Haberler

Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı

Güncelleme:
Nevşehir'de yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 550 sürücünün kontrolü gerçekleştirildi. Emniyet kemeri kullanmayan 52 sürücüye ceza kesilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplamda 92 sürücüye daha idari para cezası uygulandı.

Nevşehir'de yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürülere idari para cezası kesildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 80 personelin katıldığı trafik denetiminde 2 bin 550 sürücü kontrol edildi.

Emniyet kemeri kullanmayan ya da kemer yerine toka taktığı belirlenen 52 sürücüye para cezası yazıldı.

Ayrıca araç kullanırken telefonla konuştuğu tespit edilen, sürücü belgesiz araç kullanan, hız kurallarına uymayan ve dur ihtarına uymayan 92 sürücüye de farklı miktarlarda idari para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında 13 araç trafikten men edilirken, 2 araç emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
