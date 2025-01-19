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Nevşehir'de Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Yaralı

Nevşehir'de Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Yaralı
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Nevşehir'de bir hafif ticari aracın tırla çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de tırla çarpışıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

M.E.Y'nin kullandığı 50 AAF 111 plakalı hafif ticari araç, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda, aynı yönde giden K.S. yönetimindeki 50 ACC 640 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç refüje vurup devrildi.

Hafif ticari araçtaki sürücü ile yanındaki kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yüzünden yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normala döndü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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