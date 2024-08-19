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Nevşehir'de TIR kazasında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi

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Nevşehir'de meydana gelen otomobil-TIR kazasında hayatını kaybeden Arda ve Ayberk Çölyen kardeşlerin cenazeleri defnedildi. Kardeşlerin kaza öncesi babalarının kereste dükkanında çalıştıkları ve arkadaşlarıyla gezmeden geldikleri belirtildi.

NEVŞEHİR'de, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Arda (19) ve Ayberk Çölyen (17) kardeşler toprağa verildi. İki kardeşin, babasının kereste dükkanında çalıştığı, kaza günü de arkadaşları ile gezmeden geldikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi. Arda Çölyen idaresindeki 50 ADJ 398 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sürücüsü henüz öğrenilemeyen 60 DP 225 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Çölyen ile yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ayberk Çölyen hayatını kaybederken, Beyza Nur Y., Reyhan Ç. ve Enes A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamlarını yitiren iki kardeş ise otopsileri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Çölyen kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Külliye Camine getirildi. İki kardeşin cenazeleri, kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayberk ve Arda Çölyen kardeşlerin babaları Mustafa Çölyen'e ait kereste dükkanında çalıştıkları, kaza öncesi de arkadaşları ile gezmeden geldikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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