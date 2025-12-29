Haberler

Nevşehir'de TIR şarampole devrildi; kaza kamerada

Nevşehir'de TIR şarampole devrildi; kaza kamerada
Güncelleme:
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR, şarampole devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde TIR'ın kar nedeniyle şarampole devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Aralık'ta saat 07.30 sıralarında Nevşehir ile Acıgöl ilçesi arasındaki kara yolunda Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 20 ALC 460 plakalı TIR, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da hasar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; TIR'ın şarampole devrildiği, bu sırada da dorsesinin savrulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
