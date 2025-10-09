Haberler

Nevşehir'de TIR ile Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Avanos-Kayseri yolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Salih E. (52) yönetimindeki 06 ENL 348 plakalı minibüs ile Bostan B. idaresindeki 31 AVS 214 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
