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Nevşehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 28 Bin Lira Ceza

Nevşehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 28 Bin Lira Ceza
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Nevşehir'de motosiklet sürücüsü, sosyal medyada yayımlanan tehlikeli sürüş görüntüleri sonrası 28 bin 937 lira para cezasına çarptırıldı. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücünün kurallara uymadığı tespit edilen davranışlarını belgelendirerek ceza uyguladı.

Nevşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün Nevşehir-Niğde kara yolunda tehlikeli hareketler yaptığı anları içeren görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsü E.Ş'ye, "kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddeleri gereğince 28 bin 937 lira ceza yazdı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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