Haberler

Nevşehir'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede

Nevşehir'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de nakit ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle borç verip tehdit ederek senet imzalatan tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 68 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 215 milyon TL'lik borç tespit edildi.

NEVŞEHİR'de nakit para ihtiyacı olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, 'tehdit' ve 'zorla senet imzalatma' gibi yollara mağdur eden tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 601 personelin katılımıyla belirlenen 104 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı. Ekiplerin aramalarda; 2 bin 255 adet çek-senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız silah ve 468 fişek ele geçirildi.

215 MİLYON TL BORÇLANDIRMA

Şüphelilerin, kentte nakit para ihtiyacı olan 195 kişiyi, kısa vadelerde yüksek faiz oranları ile mağdur ettikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurları icra takibi gibi kanuni yolların dışında 'tehdit' ve zorla senet imzalatma' gibi yollarla borçlarını yüksek faizi ile birlikte ödemeye zorladıkları öğrenildi. Tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu belirlenirken, 68 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Tefecilik' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez