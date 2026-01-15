Nevşehir'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede

NEVŞEHİR'de nakit para ihtiyacı olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, 'tehdit' ve 'zorla senet imzalatma' gibi yollara mağdur eden tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 601 personelin katılımıyla belirlenen 104 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı. Ekiplerin aramalarda; 2 bin 255 adet çek-senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız silah ve 468 fişek ele geçirildi.

215 MİLYON TL BORÇLANDIRMA

Şüphelilerin, kentte nakit para ihtiyacı olan 195 kişiyi, kısa vadelerde yüksek faiz oranları ile mağdur ettikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurları icra takibi gibi kanuni yolların dışında 'tehdit' ve zorla senet imzalatma' gibi yollarla borçlarını yüksek faizi ile birlikte ödemeye zorladıkları öğrenildi. Tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu belirlenirken, 68 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma' ve 'Tefecilik' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.