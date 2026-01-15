Haberler

Nevşehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 68 şüpheliden 34'ü adliyede

Nevşehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 68 şüpheliden 34'ü adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli yapılan tefecilik operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı, 34'ü adliyeye sevk edildi. Operasyon ile 2 bin 255 çek, birçok ruhsatsız silah ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, 215 milyon lira tütarındaki borçlar için yasadışı faiz uyguladığı belirtildi.

Nevşehir merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden işlemleri tamamlanan 34'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 34'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 34'ünün ise emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün Nevşehir ve İstanbul'da 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik suçlamasıyla 68 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 255 çek ve senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız tabanca ile 468 fişek ele geçirilmişti.

Zanlıların, 195 mağdurdan kısa vadede yüksek faiz oranları istediği, borçlarını ödemeyenlere tehditle senet imzalattıkları ve tefeciliğe konu borç tutarının da yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Özgür Özel'in mitingine yüzlerce kahve yolladılar
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Demet Akalın'dan Hande Erçel'in kıyafetine olay yorum

Demet'ten Hande Erçel'in ödül töreni kıyafetine olay yorum
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü