Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Tartışma Sonucu Bir Kişi Bıçaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yaşanan olayda E.Y., babaannesi A.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eksil'i tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü. A.Y. ise yaralandı. E.Y. polise teslim olurken, olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de E.Y (18), babaannesi A.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eksil'i (74) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. A.Y.'yi de yaralayan E.Y., polise teslim olurken, olayla ilgisi olduğu belirtilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., babaannesi A.Y.' ile dini nikahla birlikte yaşayan Necmettin Eksil ile tartışmaya başladı. E.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Eksil'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eksil ve kavgayı ayırmaya çalışan babaanne A.Y. yaraladı. Necmettin Eksil ve A.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necmettin Eksil, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

E.Y., polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Olaylar Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title