Nevşehir'de tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Nevşehir'de tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 GD 215 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir- Derinkuyu kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanlardan H.G'nin (27) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.E, İ.E, S.E, ve H.P, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Derinkuyu Nevşehir Tragger Güncel Haberler

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