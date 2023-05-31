Nevşehir'de Tarihi Eser Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen altın objelerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen altın objelerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, ellerinde tarihi eser bulundurdukları belirlenen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bileklik ile 7 altın obje bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.