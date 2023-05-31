Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada; Helenistik Döneme ait 8 parça tarihi eser ele geçirildi ve 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Nevşehir'de tarihi eser operasyonu: 1 tutuklu

NEVŞEHİR - Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı..

Yapılan çalışmada; Helenistik Döneme ait 2 adet 2.5 cm çapında üzerinde insan figürlü, 2 adet 2.5 cm çapında üzerinde at figürlü, 2 adet 4 cm çapında insan figürlü, 1 adet 8.6 cm çapında insan figürlü, 1 adet 29 cm uzunluğunda üzerinde insan ve at figürü olan toplamda 8 parça tarihi eser ele geçirildi.

Göz altına alınan 2 şahıstan 1'i çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklandı.