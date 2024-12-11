Nevşehir'de Tarihi Eser Niteliğinde Tablo Ele Geçirildi

Nevşehir'de bir evde tarihi eser niteliği taşıyan tablo bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen "Meryem ve İsa" tasviri bulunan tablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.